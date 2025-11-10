Decentralized ETF Harga Hari Ini

Harga langsung Decentralized ETF (DETF) hari ini ialah $ 0.00009169, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DETF kepada USD penukaran adalah $ 0.00009169 setiap DETF.

Decentralized ETF kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,169.26, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M DETF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DETF didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.190554, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003169.

Dalam prestasi jangka pendek, DETF dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -1.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Decentralized ETF (DETF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Decentralized ETF ialah $ 9.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DETF ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.17K.