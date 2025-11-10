Decentralized Euro Harga Hari Ini

Harga langsung Decentralized Euro (DEURO) hari ini ialah $ 1.16, dengan 2.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEURO kepada USD penukaran adalah $ 1.16 setiap DEURO.

Decentralized Euro kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,108,489, dengan bekalan edaran sebanyak 2.68M DEURO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEURO didagangkan antara $ 1.13 (rendah) dan $ 1.17 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.3, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.860143.

Dalam prestasi jangka pendek, DEURO dipindahkan +0.87% dalam sejam terakhir dan -0.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Decentralized Euro (DEURO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Bekalan Peredaran 2.68M 2.68M 2.68M Jumlah Bekalan 2,680,434.063226184 2,680,434.063226184 2,680,434.063226184

Had Pasaran semasa Decentralized Euro ialah $ 3.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEURO ialah 2.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2680434.063226184. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.11M.