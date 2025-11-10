Decentralized Gaming Network Harga Hari Ini

Harga langsung Decentralized Gaming Network (DGN) hari ini ialah $ 0.00007458, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DGN kepada USD penukaran adalah $ 0.00007458 setiap DGN.

Decentralized Gaming Network kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,457.52, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M DGN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DGN didagangkan antara $ 0.00007458 (rendah) dan $ 0.00007458 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00738296, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007383.

Dalam prestasi jangka pendek, DGN dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -14.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Decentralized Gaming Network (DGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.46K$ 7.46K $ 7.46K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Decentralized Gaming Network ialah $ 7.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DGN ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.46K.