Decentralized Retirement Account Harga Hari Ini

Harga langsung Decentralized Retirement Account (DRA) hari ini ialah --, dengan 2.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DRA kepada USD penukaran adalah -- setiap DRA.

Decentralized Retirement Account kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 20,704, dengan bekalan edaran sebanyak 999.44M DRA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DRA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0054863, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DRA dipindahkan -0.54% dalam sejam terakhir dan -11.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Decentralized Retirement Account (DRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K Bekalan Peredaran 999.44M 999.44M 999.44M Jumlah Bekalan 999,438,336.831728 999,438,336.831728 999,438,336.831728

Had Pasaran semasa Decentralized Retirement Account ialah $ 20.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRA ialah 999.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999438336.831728. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.70K.