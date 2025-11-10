Tokenomik Decentralized Retirement Account (DRA)

Lihat cerapan utama tentang Decentralized Retirement Account (DRA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
2025-11-10
Decentralized Retirement Account (DRA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Decentralized Retirement Account (DRA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 21.21K
Jumlah Bekalan:
$ 999.44M
Bekalan Edaran:
$ 999.44M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 21.21K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0054863
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001861
Harga Semasa:
$ 0
Decentralized Retirement Account (DRA) Maklumat

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

Laman Web Rasmi:
https://www.infidelityinvestments.com/

Tokenomik Decentralized Retirement Account (DRA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Decentralized Retirement Account (DRA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DRA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DRA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DRA, terokai DRA harga langsung token!

DRA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DRA? Halaman ramalan harga DRA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

