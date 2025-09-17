Decentralized Social (DESO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 6.05 $ 6.05 $ 6.05 24J Rendah $ 6.23 $ 6.23 $ 6.23 24J Tinggi 24J Rendah $ 6.05$ 6.05 $ 6.05 24J Tinggi $ 6.23$ 6.23 $ 6.23 Sepanjang Masa $ 198.68$ 198.68 $ 198.68 Harga Terendah $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 Perubahan Harga (1J) +1.96% Perubahan Harga (1D) +1.43% Perubahan Harga (7D) -0.79% Perubahan Harga (7D) -0.79%

Decentralized Social (DESO) harga masa nyata ialah $6.23. Sepanjang 24 jam yang lalu, DESO didagangkan antara $ 6.05 rendah dan $ 6.23 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DESO sepanjang masa ialah $ 198.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.7.

Dari segi prestasi jangka pendek, DESO telah berubah sebanyak +1.96% sejak sejam yang lalu, +1.43% dalam 24 jam dan -0.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Decentralized Social (DESO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64.92M$ 64.92M $ 64.92M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.63M$ 66.63M $ 66.63M Bekalan Peredaran 10.53M 10.53M 10.53M Jumlah Bekalan 10,808,492.6854 10,808,492.6854 10,808,492.6854

Had Pasaran semasa Decentralized Social ialah $ 64.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DESO ialah 10.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10808492.6854. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.63M.