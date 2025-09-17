DecentraWeb (DWEB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00630588 24J Tinggi $ 0.00666319 Sepanjang Masa $ 3.56 Harga Terendah $ 0.00146398 Perubahan Harga (1J) -0.60% Perubahan Harga (1D) -3.94% Perubahan Harga (7D) +3.76%

DecentraWeb (DWEB) harga masa nyata ialah $0.00628254. Sepanjang 24 jam yang lalu, DWEB didagangkan antara $ 0.00630588 rendah dan $ 0.00666319 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DWEB sepanjang masa ialah $ 3.56, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00146398.

Dari segi prestasi jangka pendek, DWEB telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, -3.94% dalam 24 jam dan +3.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DecentraWeb (DWEB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 318.16K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 629.26K Bekalan Peredaran 50.37M Jumlah Bekalan 99,628,349.9202308

Had Pasaran semasa DecentraWeb ialah $ 318.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DWEB ialah 50.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99628349.9202308. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 629.26K.