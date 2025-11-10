Dechat Harga Hari Ini

Harga langsung Dechat (DECHAT) hari ini ialah $ 0.00400182, dengan 10.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DECHAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00400182 setiap DECHAT.

Dechat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,813.44, dengan bekalan edaran sebanyak 3.70M DECHAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DECHAT didagangkan antara $ 0.00361994 (rendah) dan $ 0.00400465 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 8.15, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00150656.

Dalam prestasi jangka pendek, DECHAT dipindahkan -0.06% dalam sejam terakhir dan +16.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dechat (DECHAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.81K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 100.04K Bekalan Peredaran 3.70M Jumlah Bekalan 25,000,000.0

Had Pasaran semasa Dechat ialah $ 14.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DECHAT ialah 3.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 25000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 100.04K.