Decimated (DIO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00231049 24J Tinggi $ 0.00258639 Sepanjang Masa $ 0.58793 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.60% Perubahan Harga (1D) -7.68% Perubahan Harga (7D) -11.89%

Decimated (DIO) harga masa nyata ialah $0.00229682. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIO didagangkan antara $ 0.00231049 rendah dan $ 0.00258639 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIO sepanjang masa ialah $ 0.58793, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIO telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, -7.68% dalam 24 jam dan -11.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Decimated (DIO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.25M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.30M Bekalan Peredaran 543.26M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Decimated ialah $ 1.25M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIO ialah 543.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.30M.