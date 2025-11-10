Decrypting Harga Hari Ini

Harga langsung Decrypting (DCRYPT) hari ini ialah $ 0.00231164, dengan 7.96% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DCRYPT kepada USD penukaran adalah $ 0.00231164 setiap DCRYPT.

Decrypting kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 122,306, dengan bekalan edaran sebanyak 52.91M DCRYPT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DCRYPT didagangkan antara $ 0.00217099 (rendah) dan $ 0.00252102 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01196398, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00207953.

Dalam prestasi jangka pendek, DCRYPT dipindahkan +0.77% dalam sejam terakhir dan -18.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Decrypting (DCRYPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 122.31K$ 122.31K $ 122.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 231.16K$ 231.16K $ 231.16K Bekalan Peredaran 52.91M 52.91M 52.91M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

