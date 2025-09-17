Dedium (DEDI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01539579 $ 0.01539579 $ 0.01539579 24J Rendah $ 0.01606177 $ 0.01606177 $ 0.01606177 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01539579$ 0.01539579 $ 0.01539579 24J Tinggi $ 0.01606177$ 0.01606177 $ 0.01606177 Sepanjang Masa $ 0.12706$ 0.12706 $ 0.12706 Harga Terendah $ 0.01502524$ 0.01502524 $ 0.01502524 Perubahan Harga (1J) -3.07% Perubahan Harga (1D) -0.33% Perubahan Harga (7D) -3.34% Perubahan Harga (7D) -3.34%

Dedium (DEDI) harga masa nyata ialah $0.01548892. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEDI didagangkan antara $ 0.01539579 rendah dan $ 0.01606177 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEDI sepanjang masa ialah $ 0.12706, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01502524.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEDI telah berubah sebanyak -3.07% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan -3.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dedium (DEDI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 792.42K$ 792.42K $ 792.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.96M$ 3.96M $ 3.96M Bekalan Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Jumlah Bekalan 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Had Pasaran semasa Dedium ialah $ 792.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEDI ialah 50.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.96M.