Deebo the Bear (DEEBO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00315889$ 0.00315889 $ 0.00315889 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.54% Perubahan Harga (1D) -0.13% Perubahan Harga (7D) +4.18% Perubahan Harga (7D) +4.18%

Deebo the Bear (DEEBO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEEBO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEEBO sepanjang masa ialah $ 0.00315889, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEEBO telah berubah sebanyak +0.54% sejak sejam yang lalu, -0.13% dalam 24 jam dan +4.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Deebo the Bear (DEEBO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 66.81K$ 66.81K $ 66.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.81K$ 66.81K $ 66.81K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,969,860.0 999,969,860.0 999,969,860.0

Had Pasaran semasa Deebo the Bear ialah $ 66.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEEBO ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999969860.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.81K.