Deep AI (DEEPAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00008279 $ 0.00008279 $ 0.00008279 24J Rendah $ 0.00008623 $ 0.00008623 $ 0.00008623 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00008279$ 0.00008279 $ 0.00008279 24J Tinggi $ 0.00008623$ 0.00008623 $ 0.00008623 Sepanjang Masa $ 0.00637008$ 0.00637008 $ 0.00637008 Harga Terendah $ 0.00006075$ 0.00006075 $ 0.00006075 Perubahan Harga (1J) +0.44% Perubahan Harga (1D) +0.32% Perubahan Harga (7D) +6.35% Perubahan Harga (7D) +6.35%

Deep AI (DEEPAI) harga masa nyata ialah $0.00008476. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEEPAI didagangkan antara $ 0.00008279 rendah dan $ 0.00008623 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEEPAI sepanjang masa ialah $ 0.00637008, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006075.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEEPAI telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, +0.32% dalam 24 jam dan +6.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Deep AI (DEEPAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.46K$ 84.46K $ 84.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 84.46K$ 84.46K $ 84.46K Bekalan Peredaran 996.42M 996.42M 996.42M Jumlah Bekalan 996,417,616.906899 996,417,616.906899 996,417,616.906899

Had Pasaran semasa Deep AI ialah $ 84.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEEPAI ialah 996.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996417616.906899. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.46K.