Deep Fried Memes (FRIED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) -0.71% Perubahan Harga (7D) -0.91% Perubahan Harga (7D) -0.91%

Deep Fried Memes (FRIED) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FRIED didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FRIED sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FRIED telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, -0.71% dalam 24 jam dan -0.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Deep Fried Memes (FRIED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.02K$ 18.02K $ 18.02K Bekalan Peredaran 998.15M 998.15M 998.15M Jumlah Bekalan 998,153,950.200401 998,153,950.200401 998,153,950.200401

Had Pasaran semasa Deep Fried Memes ialah $ 18.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FRIED ialah 998.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998153950.200401. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.02K.