Deep Whales AI (DEEPAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00844484 $ 0.00844484 $ 0.00844484 24J Rendah $ 0.00869823 $ 0.00869823 $ 0.00869823 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00844484$ 0.00844484 $ 0.00844484 24J Tinggi $ 0.00869823$ 0.00869823 $ 0.00869823 Sepanjang Masa $ 0.02594765$ 0.02594765 $ 0.02594765 Harga Terendah $ 0.00215985$ 0.00215985 $ 0.00215985 Perubahan Harga (1J) -0.64% Perubahan Harga (1D) -2.02% Perubahan Harga (7D) -0.64% Perubahan Harga (7D) -0.64%

Deep Whales AI (DEEPAI) harga masa nyata ialah $0.00844727. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEEPAI didagangkan antara $ 0.00844484 rendah dan $ 0.00869823 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEEPAI sepanjang masa ialah $ 0.02594765, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00215985.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEEPAI telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, -2.02% dalam 24 jam dan -0.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Deep Whales AI (DEEPAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 844.72K$ 844.72K $ 844.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 844.72K$ 844.72K $ 844.72K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Deep Whales AI ialah $ 844.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEEPAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 844.72K.