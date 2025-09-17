Lagi Mengenai WORM

Deep Worm Logo

Deep Worm Harga (WORM)

Tidak tersenarai

1 WORM ke USD Harga Langsung:

$0.00015836
$0.00015836$0.00015836
-0.20%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Deep Worm (WORM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:06:28 (UTC+8)

Deep Worm (WORM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091742
$ 0.091742$ 0.091742

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-0.24%

+0.16%

+0.16%

Deep Worm (WORM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WORM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WORM sepanjang masa ialah $ 0.091742, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WORM telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan +0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Deep Worm (WORM) Maklumat Pasaran

$ 158.33K
$ 158.33K$ 158.33K

--
----

$ 158.33K
$ 158.33K$ 158.33K

999.85M
999.85M 999.85M

999,850,010.732072
999,850,010.732072 999,850,010.732072

Had Pasaran semasa Deep Worm ialah $ 158.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WORM ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999850010.732072. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 158.33K.

Deep Worm (WORM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Deep Worm kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Deep Worm kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Deep Worm kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Deep Worm kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.24%
30 Hari$ 0-9.76%
60 Hari$ 0-14.02%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Deep Worm (WORM)

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

Deep Worm (WORM) Sumber

Laman Web Rasmi

Deep Worm Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Deep Worm (WORM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Deep Worm (WORM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Deep Worm.

Semak Deep Worm ramalan harga sekarang!

WORM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Deep Worm (WORM)

Memahami tokenomik Deep Worm (WORM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WORM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Deep Worm (WORM)

Berapakah nilai Deep Worm (WORM) hari ini?
Harga langsung WORM dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WORM ke USD?
Harga semasa WORM ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Deep Worm?
Had pasaran untuk WORM ialah $ 158.33K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WORM?
Bekalan edaran WORM ialah 999.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WORM?
WORM mencapai harga ATH sebanyak 0.091742 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WORM?
WORM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan WORM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WORMialah -- USD.
Adakah WORM akan naik lebih tinggi tahun ini?
WORM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WORMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:06:28 (UTC+8)

Penafian

