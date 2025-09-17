Deep Worm (WORM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.091742$ 0.091742 $ 0.091742 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -0.24% Perubahan Harga (7D) +0.16% Perubahan Harga (7D) +0.16%

Deep Worm (WORM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WORM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WORM sepanjang masa ialah $ 0.091742, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WORM telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan +0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Deep Worm (WORM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 158.33K$ 158.33K $ 158.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 158.33K$ 158.33K $ 158.33K Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Jumlah Bekalan 999,850,010.732072 999,850,010.732072 999,850,010.732072

Had Pasaran semasa Deep Worm ialah $ 158.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WORM ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999850010.732072. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 158.33K.