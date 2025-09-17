DeepCore AI (DPCORE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00117463 $ 0.00117463 $ 0.00117463 24J Rendah $ 0.00129534 $ 0.00129534 $ 0.00129534 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00117463$ 0.00117463 $ 0.00117463 24J Tinggi $ 0.00129534$ 0.00129534 $ 0.00129534 Sepanjang Masa $ 0.01500379$ 0.01500379 $ 0.01500379 Harga Terendah $ 0.00104842$ 0.00104842 $ 0.00104842 Perubahan Harga (1J) +0.85% Perubahan Harga (1D) +2.24% Perubahan Harga (7D) +5.03% Perubahan Harga (7D) +5.03%

DeepCore AI (DPCORE) harga masa nyata ialah $0.00123923. Sepanjang 24 jam yang lalu, DPCORE didagangkan antara $ 0.00117463 rendah dan $ 0.00129534 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DPCORE sepanjang masa ialah $ 0.01500379, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00104842.

Dari segi prestasi jangka pendek, DPCORE telah berubah sebanyak +0.85% sejak sejam yang lalu, +2.24% dalam 24 jam dan +5.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeepCore AI (DPCORE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,901.38 999,999,901.38 999,999,901.38

Had Pasaran semasa DeepCore AI ialah $ 1.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DPCORE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999901.38. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.24M.