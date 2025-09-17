DeepOnion (ONION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 20.2$ 20.2 $ 20.2 Harga Terendah $ 0.00312193$ 0.00312193 $ 0.00312193 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

DeepOnion (ONION) harga masa nyata ialah $0.01346962. Sepanjang 24 jam yang lalu, ONION didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ONION sepanjang masa ialah $ 20.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00312193.

Dari segi prestasi jangka pendek, ONION telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeepOnion (ONION) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 270.54K$ 270.54K $ 270.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 20.08M 20.08M 20.08M Jumlah Bekalan ---- --

Had Pasaran semasa DeepOnion ialah $ 270.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ONION ialah 20.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak . Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0.00.