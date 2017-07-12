Tokenomik DeepOnion (ONION)

Tokenomik DeepOnion (ONION)

Lihat cerapan utama tentang DeepOnion (ONION), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

DeepOnion (ONION) Maklumat

"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017.

Features delivered by the DeepOnion team:

DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"

Laman Web Rasmi:
https://deeponion.org

DeepOnion (ONION) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DeepOnion (ONION), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 270.54K
Jumlah Bekalan:
--
Bekalan Edaran:
$ 20.08M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 0.00
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 20.2
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00312193
Harga Semasa:
$ 0.01346962
Tokenomik DeepOnion (ONION): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DeepOnion (ONION) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ONION yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ONION yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ONION, terokai ONION harga langsung token!

ONION Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ONION? Halaman ramalan harga ONION kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.