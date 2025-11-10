DEEPTICS Harga Hari Ini

Harga langsung DEEPTICS (DPTX) hari ini ialah $ 0.00923778, dengan 16.40% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DPTX kepada USD penukaran adalah $ 0.00923778 setiap DPTX.

DEEPTICS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 79,330, dengan bekalan edaran sebanyak 8.60M DPTX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DPTX didagangkan antara $ 0.0088903 (rendah) dan $ 0.01118494 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.053737, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00673265.

Dalam prestasi jangka pendek, DPTX dipindahkan +0.79% dalam sejam terakhir dan -51.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DEEPTICS (DPTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 79.33K$ 79.33K $ 79.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.24K$ 92.24K $ 92.24K Bekalan Peredaran 8.60M 8.60M 8.60M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa DEEPTICS ialah $ 79.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DPTX ialah 8.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.24K.