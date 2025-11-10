Tokenomik DEEPTICS (DPTX)

Tokenomik DEEPTICS (DPTX)

Lihat cerapan utama tentang DEEPTICS (DPTX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:13:45 (UTC+8)
DEEPTICS (DPTX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DEEPTICS (DPTX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 63.61K
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 8.60M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 73.97K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.053737
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00673265
Harga Semasa:
$ 0.00739681
DEEPTICS (DPTX) Maklumat

Deeptics is a robotics on chain ecosystem that unifies robotic simulation, distributed job orchestration, and a licensed asset economy in one open, auditable network. The platform provides:

Asset Registry for models, sensors, environments, and scenarios with clear attribution and licensing.

Compute & Orchestration Network to execute simulation jobs across a distributed pool of nodes with verifiable execution proofs.

Marketplace for licensing assets, purchasing compute access, and trading simulation outputs.

Proof‑of‑Simulation (PoSml), a verification scheme that ensures jobs are actually executed as specified.

Laman Web Rasmi:
https://deeptics.io
Kertas putih:
https://deeptics.gitbook.io/deeptics-whitepaper

Tokenomik DEEPTICS (DPTX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DEEPTICS (DPTX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DPTX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DPTX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DPTX, terokai DPTX harga langsung token!

