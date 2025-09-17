deerman (DEERMAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00238264$ 0.00238264 $ 0.00238264 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +15.25% Perubahan Harga (7D) +15.25%

deerman (DEERMAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEERMAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEERMAN sepanjang masa ialah $ 0.00238264, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEERMAN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +15.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

deerman (DEERMAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.64K$ 13.64K $ 13.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.64K$ 13.64K $ 13.64K Bekalan Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Jumlah Bekalan 999,890,079.0 999,890,079.0 999,890,079.0

Had Pasaran semasa deerman ialah $ 13.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEERMAN ialah 999.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999890079.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.64K.