DEF1 Harga Hari Ini

Harga langsung DEF1 (DEF1) hari ini ialah $ 0.000012, dengan 16.55% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEF1 kepada USD penukaran adalah $ 0.000012 setiap DEF1.

DEF1 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,001.54, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DEF1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEF1 didagangkan antara $ 0.00001145 (rendah) dan $ 0.00001442 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00075275, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001052.

Dalam prestasi jangka pendek, DEF1 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -8.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DEF1 (DEF1) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DEF1 ialah $ 12.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEF1 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.00K.