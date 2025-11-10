Tokenomik DEF1 (DEF1)
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DEF1 (DEF1), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
DEF1 (DEF1) Maklumat
$DEF1 is the first token launched on XPAD, a decentralized Ethereum launchpad powered by bonding curves. Originally created as a test token to validate XPAD’s mechanism, DEF1 gained unexpected community traction. It has no pre-sale, no team allocation, and operates with zero mint functions. All tokens are distributed via bonding, ensuring fair access. XPAD redistributes generated fees to its ecosystem, supporting $XERS (staking rewards) and $KOKO (burns). The project promotes transparency, decentralization, and utility-based sustainability within DeFi.
Tokenomik DEF1 (DEF1): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik DEF1 (DEF1) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DEF1 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DEF1 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DEF1, terokai DEF1 harga langsung token!
DEF1 Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju DEF1? Halaman ramalan harga DEF1 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
