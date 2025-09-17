Defender Bot (DFNDR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00198569 $ 0.00198569 $ 0.00198569 24J Rendah $ 0.0020463 $ 0.0020463 $ 0.0020463 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00198569$ 0.00198569 $ 0.00198569 24J Tinggi $ 0.0020463$ 0.0020463 $ 0.0020463 Sepanjang Masa $ 0.299994$ 0.299994 $ 0.299994 Harga Terendah $ 0.00198569$ 0.00198569 $ 0.00198569 Perubahan Harga (1J) +0.65% Perubahan Harga (1D) -0.55% Perubahan Harga (7D) +0.57% Perubahan Harga (7D) +0.57%

Defender Bot (DFNDR) harga masa nyata ialah $0.00202734. Sepanjang 24 jam yang lalu, DFNDR didagangkan antara $ 0.00198569 rendah dan $ 0.0020463 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DFNDR sepanjang masa ialah $ 0.299994, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00198569.

Dari segi prestasi jangka pendek, DFNDR telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, -0.55% dalam 24 jam dan +0.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Defender Bot (DFNDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 168.24K$ 168.24K $ 168.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 168.24K$ 168.24K $ 168.24K Bekalan Peredaran 82.88M 82.88M 82.88M Jumlah Bekalan 82,884,186.17110367 82,884,186.17110367 82,884,186.17110367

Had Pasaran semasa Defender Bot ialah $ 168.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DFNDR ialah 82.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 82884186.17110367. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 168.24K.