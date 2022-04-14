Tokenomik Defender Bot (DFNDR)
Defender Bot (DFNDR) Maklumat
Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.
Defender Bot (DFNDR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Defender Bot (DFNDR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga.
Tokenomik Defender Bot (DFNDR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Defender Bot (DFNDR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DFNDR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DFNDR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

DFNDR Ramalan Harga
Halaman ramalan harga DFNDR menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
