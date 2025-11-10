Defi Cattos Harga Hari Ini

Harga langsung Defi Cattos (CATTOS) hari ini ialah $ 0.00020528, dengan 3.67% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CATTOS kepada USD penukaran adalah $ 0.00020528 setiap CATTOS.

Defi Cattos kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 205,705, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B CATTOS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CATTOS didagangkan antara $ 0.00018819 (rendah) dan $ 0.00020681 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00216791, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0001427.

Dalam prestasi jangka pendek, CATTOS dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan +11.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Defi Cattos (CATTOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 205.71K$ 205.71K $ 205.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 205.71K$ 205.71K $ 205.71K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

