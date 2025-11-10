DeFi Dollar Harga Hari Ini

Harga langsung DeFi Dollar (USDFI) hari ini ialah $ 0.997192, dengan 0.05% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa USDFI kepada USD penukaran adalah $ 0.997192 setiap USDFI.

DeFi Dollar kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 388,240, dengan bekalan edaran sebanyak 389.37K USDFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, USDFI didagangkan antara $ 0.996724 (rendah) dan $ 0.998505 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.006, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.982826.

Dalam prestasi jangka pendek, USDFI dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -0.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DeFi Dollar (USDFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 388.24K$ 388.24K $ 388.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 388.24K$ 388.24K $ 388.24K Bekalan Peredaran 389.37K 389.37K 389.37K Jumlah Bekalan 389,369.742469727 389,369.742469727 389,369.742469727

Had Pasaran semasa DeFi Dollar ialah $ 388.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDFI ialah 389.37K, dengan jumlah bekalan sebanyak 389369.742469727. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 388.24K.