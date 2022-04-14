Tokenomik Defi For You (DFY)
Defi For You (DFY) Maklumat
"DeFi For You is a crypto pawnbroking platform that facilitates lending by securing crypto and NFT collateral packages in smart contracts which are released when the loan is repaid or a liquidation threshold is met.
The project is positioning itself as the leading pawnbroking platform in the crypto and NFT world.
We have also developed a system for 'Evaluators' - most of whom are licensed pawnbrokers - to connect with borrowers in DeFi and offer them crypto loans against digital or physical assets. These pawnbrokers are uniquely positioned in that they have a licensed and secure premises to store hard assets. They store the asset, issue an NFT representing it to the borrower, and then burn the NFT when the asset is reclaimed. Our dev team took inspiration from the UI of Booking.com to design the layout of featured crypto pawnshops on the platform. They also designed an on-chain reputation system for lenders and borrowers, which denotes how many transactions they have had and their record of integrity when using the platform.
We have developed an NFT marketplace with a special NFT Pawn Market integrated into it. This allows people to list NFTs for sale, auction, or pawn. It also means buyers can get great deals on NFTs that have been repossessed by lenders, who are now looking to cash in on the digital asset they have gained.
DeFi For You will be launching lending pools in Q1 2022 to increase the value of its DeFi platform. This will allow users to quickly lend and borrow from pools with interest rates determined algorithmically.
DeFi For You was founded by Adam Christopher Chaplin, who was a co-founder of Travala.com (AVA). The project is in the process of inking partnerships with major pawnbroking companies and banks to expand its reach and bring the world of pawnbroking into the crypto space.
DeFi For You is built on Binance Smart Chain and the native DFY token is a BE20 - BEP2 bridge. It is used for fees on the platform, as well as loan currency, repayment currency, and collateral for loans."
Defi For You (DFY) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Defi For You (DFY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Defi For You (DFY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Defi For You (DFY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token DFY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token DFY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik DFY, terokai DFY harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.