DeFi Growth Index Logo

DeFi Growth Index Harga (DGI)

Tidak tersenarai

1 DGI ke USD Harga Langsung:

$1.17
$1.17$1.17
-0.60%1D
USD
DeFi Growth Index (DGI) Carta Harga Langsung
DeFi Growth Index (DGI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24J Rendah
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24J Tinggi

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.516838
$ 0.516838$ 0.516838

0.00%

-0.64%

-2.42%

-2.42%

DeFi Growth Index (DGI) harga masa nyata ialah $1.17. Sepanjang 24 jam yang lalu, DGI didagangkan antara $ 1.15 rendah dan $ 1.18 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DGI sepanjang masa ialah $ 1.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.516838.

Dari segi prestasi jangka pendek, DGI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan -2.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFi Growth Index (DGI) Maklumat Pasaran

$ 206.43K
$ 206.43K$ 206.43K

--
----

$ 206.43K
$ 206.43K$ 206.43K

176.96K
176.96K 176.96K

176,958.022094607
176,958.022094607 176,958.022094607

Had Pasaran semasa DeFi Growth Index ialah $ 206.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DGI ialah 176.96K, dengan jumlah bekalan sebanyak 176958.022094607. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 206.43K.

DeFi Growth Index (DGI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DeFi Growth Index kepada USD adalah $ -0.007602893361701.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DeFi Growth Index kepada USD adalah $ -0.0346150350.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DeFi Growth Index kepada USD adalah $ -0.1622632050.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DeFi Growth Index kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.007602893361701-0.64%
30 Hari$ -0.0346150350-2.95%
60 Hari$ -0.1622632050-13.86%
90 Hari$ 0--

Apakah itu DeFi Growth Index (DGI)

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

DeFi Growth Index (DGI) Sumber

DeFi Growth Index Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DeFi Growth Index (DGI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DeFi Growth Index (DGI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeFi Growth Index.

Semak DeFi Growth Index ramalan harga sekarang!

Tokenomik DeFi Growth Index (DGI)

Memahami tokenomik DeFi Growth Index (DGI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DGI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeFi Growth Index (DGI)

Berapakah nilai DeFi Growth Index (DGI) hari ini?
Harga langsung DGI dalam USD ialah 1.17 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DGI ke USD?
Harga semasa DGI ke USD ialah $ 1.17. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DeFi Growth Index?
Had pasaran untuk DGI ialah $ 206.43K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DGI?
Bekalan edaran DGI ialah 176.96K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DGI?
DGI mencapai harga ATH sebanyak 1.5 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DGI?
DGI melihat harga ATL sebanyak 0.516838 USD.
Berapakah jumlah dagangan DGI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DGIialah -- USD.
Adakah DGI akan naik lebih tinggi tahun ini?
DGI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DGIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
