DeFi Growth Index (DGI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24J Rendah $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24J Tinggi $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Sepanjang Masa $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Harga Terendah $ 0.516838$ 0.516838 $ 0.516838 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.64% Perubahan Harga (7D) -2.42% Perubahan Harga (7D) -2.42%

DeFi Growth Index (DGI) harga masa nyata ialah $1.17. Sepanjang 24 jam yang lalu, DGI didagangkan antara $ 1.15 rendah dan $ 1.18 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DGI sepanjang masa ialah $ 1.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.516838.

Dari segi prestasi jangka pendek, DGI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.64% dalam 24 jam dan -2.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFi Growth Index (DGI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 206.43K$ 206.43K $ 206.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 206.43K$ 206.43K $ 206.43K Bekalan Peredaran 176.96K 176.96K 176.96K Jumlah Bekalan 176,958.022094607 176,958.022094607 176,958.022094607

Had Pasaran semasa DeFi Growth Index ialah $ 206.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DGI ialah 176.96K, dengan jumlah bekalan sebanyak 176958.022094607. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 206.43K.