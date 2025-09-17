Lagi Mengenai CRYSTAL

DeFi Kingdoms Crystal Logo

DeFi Kingdoms Crystal Harga (CRYSTAL)

Tidak tersenarai

1 CRYSTAL ke USD Harga Langsung:

$0.00714694
$0.00714694$0.00714694
+0.40%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Carta Harga Langsung
DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00707612
24J Rendah
$ 0.00736003
24J Tinggi

$ 0.00707612
$ 0.00736003
$ 34.6
$ 0.00505587
-0.07%

+1.01%

+4.27%

+4.27%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) harga masa nyata ialah $0.00718478. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRYSTAL didagangkan antara $ 0.00707612 rendah dan $ 0.00736003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRYSTAL sepanjang masa ialah $ 34.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00505587.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRYSTAL telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +1.01% dalam 24 jam dan +4.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Maklumat Pasaran

$ 1.10M
--
$ 1.69M
153.22M
236,106,641.7327373
Had Pasaran semasa DeFi Kingdoms Crystal ialah $ 1.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYSTAL ialah 153.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 236106641.7327373. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.69M.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DeFi Kingdoms Crystal kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DeFi Kingdoms Crystal kepada USD adalah $ +0.0003550768.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DeFi Kingdoms Crystal kepada USD adalah $ +0.0000025678.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DeFi Kingdoms Crystal kepada USD adalah $ +0.001080711863919348.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.01%
30 Hari$ +0.0003550768+4.94%
60 Hari$ +0.0000025678+0.04%
90 Hari$ +0.001080711863919348+17.70%

Apakah itu DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Sumber

Laman Web Rasmi

DeFi Kingdoms Crystal Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeFi Kingdoms Crystal.

Semak DeFi Kingdoms Crystal ramalan harga sekarang!

CRYSTAL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

Memahami tokenomik DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token CRYSTAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

Berapakah nilai DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) hari ini?
Harga langsung CRYSTAL dalam USD ialah 0.00718478 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa CRYSTAL ke USD?
Harga semasa CRYSTAL ke USD ialah $ 0.00718478. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DeFi Kingdoms Crystal?
Had pasaran untuk CRYSTAL ialah $ 1.10M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran CRYSTAL?
Bekalan edaran CRYSTAL ialah 153.22M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) CRYSTAL?
CRYSTAL mencapai harga ATH sebanyak 34.6 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa CRYSTAL?
CRYSTAL melihat harga ATL sebanyak 0.00505587 USD.
Berapakah jumlah dagangan CRYSTAL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk CRYSTALialah -- USD.
Adakah CRYSTAL akan naik lebih tinggi tahun ini?
CRYSTAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak CRYSTALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.