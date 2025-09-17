DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00707612 $ 0.00707612 $ 0.00707612 24J Rendah $ 0.00736003 $ 0.00736003 $ 0.00736003 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00707612$ 0.00707612 $ 0.00707612 24J Tinggi $ 0.00736003$ 0.00736003 $ 0.00736003 Sepanjang Masa $ 34.6$ 34.6 $ 34.6 Harga Terendah $ 0.00505587$ 0.00505587 $ 0.00505587 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +1.01% Perubahan Harga (7D) +4.27% Perubahan Harga (7D) +4.27%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) harga masa nyata ialah $0.00718478. Sepanjang 24 jam yang lalu, CRYSTAL didagangkan antara $ 0.00707612 rendah dan $ 0.00736003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CRYSTAL sepanjang masa ialah $ 34.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00505587.

Dari segi prestasi jangka pendek, CRYSTAL telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +1.01% dalam 24 jam dan +4.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Bekalan Peredaran 153.22M 153.22M 153.22M Jumlah Bekalan 236,106,641.7327373 236,106,641.7327373 236,106,641.7327373

Had Pasaran semasa DeFi Kingdoms Crystal ialah $ 1.10M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRYSTAL ialah 153.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 236106641.7327373. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.69M.