Apakah itu Defi Warrior (FIWA)

DeFi Warrior is a DeFi x NFT Play2earn Blockchain game with a fascinating crypto galaxy game story. While NFT games are creating a strong trend, DeFi Warrior stands out with the combination of DeFi and NFT in the game, along with the story of the crypto world in miniature. In DeFi Warrior, each blockchain is a planet, and each crypto is a warrior. The planet is also the place where warriors can build their coin mining factory, and fight against bosses or enemies for rewards. The token FIWA backed by BEP 20 is the main token. FIWA token is required for trading on DeFi Warrior's NFT market place. We'll burn FIWA token during the project's operation. The NFT Warriors backed by BEP 721 are the main characters in game can be traded on the NFT market and staked in pool to earn token. Such game dynamics aim to achieve two essential goals: to bring the world of crypto to masses through gaming, and to pique the curiosity of both gamers and crypto investors. I. What makes Defi Warrior unique? The following three things can be mentioned as the highlights of Defi Warrior: 1. The first Crypto character & Crypto galaxy game concept We create a miniature world of blockchain in the game. Each Warrior created is a representative of a Cryptocurrency. For example Bitcoin Warrior, Ethereum Warrior or etc. Some gameplays simulate how blockchain works such as mining or fork. 2 Crypto price movement boosts character’s strength Warrior attributes will be buffed based on the price movement of tokens on the market. 3 The first Initial Game Offering (IGO) Crowdfunding call of projects in the game II. Defi Warrior team Defi Warrior is developed by a team of experienced professionals in both technology and Blockchain. We have 5+ years of expertise in developing 05 Crypto exchanges for Japanese & Global markets, crypto wallets, establishing private blockchains, NFT marketplaces, and DEXs. One of our prides is the in-house game development team, Smart Studio Game, with excellent individuals more than 10 years of experience and also produced many outstanding games. 1. Founding team - Mark Dao - Co-founder Founder & CEO - BAP Group. Former Game System Engineer and PM at CyberAgent Group Japan (Ameba game). 5+ years in blockchain development and crypto investment - Victor Truong - Co-founder FCCA, Certified Internal Auditor. CEO - BAP Ventures 10+ years in Business & Finance 4+ years in crypto investment - Loi Luu - Cofounding Advisor CEO & Co-founder at Kyber Network - Long Vuong - Cofounding Advisor: CEO & Founder at Tomochain 2. Smart Game Studio The forerunner of Smart Game Staudio is the Funkoi company whose founder is Mr. Daniel, a Google Technical Leader in Silicon Valley. Later, Funkoi was acquired by BAP and is continuing to grow at the present. Some achievements can be named as: - The Beat Master - Top #2 US in 2021 - Screw Factory - Top #100 US market - Metal Heroes - Featured on Google Store 3. Advisors - Daniel Jeppsson: Technical Project Lead at Google. 18+ years working in game development - Riley Tran Co-founder GFS Ventures. Country Director - Near Protocol - Barek Sekandari: COO of Fantom. Director of SKchain Ventures - Alexandre De Damas. Founder & CEO of Damacorp Global. Partner of Quantum Fintech Group

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Defi Warrior (FIWA) Sumber Laman Web Rasmi

Defi Warrior Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Defi Warrior (FIWA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Defi Warrior (FIWA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Defi Warrior.

Semak Defi Warrior ramalan harga sekarang!

FIWA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Defi Warrior (FIWA)

Memahami tokenomik Defi Warrior (FIWA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token FIWA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Defi Warrior (FIWA) Berapakah nilai Defi Warrior (FIWA) hari ini? Harga langsung FIWA dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa FIWA ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa FIWA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Defi Warrior? Had pasaran untuk FIWA ialah $ 61.94K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran FIWA? Bekalan edaran FIWA ialah 2.27B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) FIWA? FIWA mencapai harga ATH sebanyak 0.03683698 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa FIWA? FIWA melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan FIWA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk FIWAialah -- USD . Adakah FIWA akan naik lebih tinggi tahun ini? FIWA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak FIWAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Defi Warrior (FIWA) Kemas Kini Industri Penting