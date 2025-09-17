Defiant (DEFIANT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0247008$ 0.0247008 $ 0.0247008 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) -1.31% Perubahan Harga (7D) -1.45% Perubahan Harga (7D) -1.45%

Defiant (DEFIANT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEFIANT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEFIANT sepanjang masa ialah $ 0.0247008, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEFIANT telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -1.31% dalam 24 jam dan -1.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Defiant (DEFIANT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 77.20K$ 77.20K $ 77.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.20K$ 77.20K $ 77.20K Bekalan Peredaran 999.82M 999.82M 999.82M Jumlah Bekalan 999,816,598.200875 999,816,598.200875 999,816,598.200875

Had Pasaran semasa Defiant ialah $ 77.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEFIANT ialah 999.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999816598.200875. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.20K.