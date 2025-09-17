DeFiato (DFIAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00102497 $ 0.00102497 $ 0.00102497 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00102497$ 0.00102497 $ 0.00102497 Sepanjang Masa $ 0.186609$ 0.186609 $ 0.186609 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.15% Perubahan Harga (7D) +3.89% Perubahan Harga (7D) +3.89%

DeFiato (DFIAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DFIAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00102497 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DFIAT sepanjang masa ialah $ 0.186609, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DFIAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.15% dalam 24 jam dan +3.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFiato (DFIAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 151.63K$ 151.63K $ 151.63K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 246.23K$ 246.23K $ 246.23K Bekalan Peredaran 153.95M 153.95M 153.95M Jumlah Bekalan 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Had Pasaran semasa DeFiato ialah $ 151.63K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DFIAT ialah 153.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 246.23K.