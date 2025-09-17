DeFiChain (DFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00189441 $ 0.00189441 $ 0.00189441 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00189441$ 0.00189441 $ 0.00189441 Sepanjang Masa $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) +53.54% Perubahan Harga (7D) +18.12% Perubahan Harga (7D) +18.12%

DeFiChain (DFI) harga masa nyata ialah $0.00157317. Sepanjang 24 jam yang lalu, DFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00189441 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DFI sepanjang masa ialah $ 5.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DFI telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, +53.54% dalam 24 jam dan +18.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFiChain (DFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M Bekalan Peredaran 898.38M 898.38M 898.38M Jumlah Bekalan 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Had Pasaran semasa DeFiChain ialah $ 1.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DFI ialah 898.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.89M.