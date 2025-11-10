Defidash Harga Hari Ini

Harga langsung Defidash (DEFIDASH) hari ini ialah $ 0.01201615, dengan 0.16% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEFIDASH kepada USD penukaran adalah $ 0.01201615 setiap DEFIDASH.

Defidash kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 240,323, dengan bekalan edaran sebanyak 20.00M DEFIDASH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEFIDASH didagangkan antara $ 0.0118922 (rendah) dan $ 0.01201899 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02970776, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01090149.

Dalam prestasi jangka pendek, DEFIDASH dipindahkan +0.75% dalam sejam terakhir dan -8.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Defidash (DEFIDASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 240.32K$ 240.32K $ 240.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 240.32K$ 240.32K $ 240.32K Bekalan Peredaran 20.00M 20.00M 20.00M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

