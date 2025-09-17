Lagi Mengenai DEFIDO

Maklumat Harga DEFIDO

Laman Web Rasmi DEFIDO

Tokenomik DEFIDO

Ramalan Harga DEFIDO

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

DeFido Logo

DeFido Harga (DEFIDO)

Tidak tersenarai

1 DEFIDO ke USD Harga Langsung:

$0.000163
$0.000163$0.000163
+1.30%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
DeFido (DEFIDO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:07:15 (UTC+8)

DeFido (DEFIDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.269335
$ 0.269335$ 0.269335

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+1.32%

+8.43%

+8.43%

DeFido (DEFIDO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEFIDO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEFIDO sepanjang masa ialah $ 0.269335, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEFIDO telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, +1.32% dalam 24 jam dan +8.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFido (DEFIDO) Maklumat Pasaran

$ 140.70K
$ 140.70K$ 140.70K

--
----

$ 140.70K
$ 140.70K$ 140.70K

867.09M
867.09M 867.09M

867,093,176.0
867,093,176.0 867,093,176.0

Had Pasaran semasa DeFido ialah $ 140.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEFIDO ialah 867.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 867093176.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.70K.

DeFido (DEFIDO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DeFido kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DeFido kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DeFido kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DeFido kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.32%
30 Hari$ 0-31.14%
60 Hari$ 0-27.90%
90 Hari$ 0--

Apakah itu DeFido (DEFIDO)

DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

DeFido (DEFIDO) Sumber

Laman Web Rasmi

DeFido Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DeFido (DEFIDO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DeFido (DEFIDO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeFido.

Semak DeFido ramalan harga sekarang!

DEFIDO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik DeFido (DEFIDO)

Memahami tokenomik DeFido (DEFIDO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEFIDO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DeFido (DEFIDO)

Berapakah nilai DeFido (DEFIDO) hari ini?
Harga langsung DEFIDO dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEFIDO ke USD?
Harga semasa DEFIDO ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DeFido?
Had pasaran untuk DEFIDO ialah $ 140.70K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEFIDO?
Bekalan edaran DEFIDO ialah 867.09M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEFIDO?
DEFIDO mencapai harga ATH sebanyak 0.269335 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEFIDO?
DEFIDO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEFIDO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEFIDOialah -- USD.
Adakah DEFIDO akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEFIDO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEFIDOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:07:15 (UTC+8)

DeFido (DEFIDO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.