DeFido (DEFIDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.269335$ 0.269335 $ 0.269335 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.62% Perubahan Harga (1D) +1.32% Perubahan Harga (7D) +8.43% Perubahan Harga (7D) +8.43%

DeFido (DEFIDO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEFIDO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEFIDO sepanjang masa ialah $ 0.269335, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEFIDO telah berubah sebanyak +0.62% sejak sejam yang lalu, +1.32% dalam 24 jam dan +8.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFido (DEFIDO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 140.70K$ 140.70K $ 140.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 140.70K$ 140.70K $ 140.70K Bekalan Peredaran 867.09M 867.09M 867.09M Jumlah Bekalan 867,093,176.0 867,093,176.0 867,093,176.0

Had Pasaran semasa DeFido ialah $ 140.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEFIDO ialah 867.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 867093176.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.70K.