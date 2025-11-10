DeFiGeek Community Japan Harga Hari Ini

Harga langsung DeFiGeek Community Japan (TXJP) hari ini ialah $ 19.88, dengan 2.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa TXJP kepada USD penukaran adalah $ 19.88 setiap TXJP.

DeFiGeek Community Japan kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,171,739, dengan bekalan edaran sebanyak 210.00K TXJP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, TXJP didagangkan antara $ 19.15 (rendah) dan $ 20.05 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 33.01, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 18.79.

Dalam prestasi jangka pendek, TXJP dipindahkan +0.03% dalam sejam terakhir dan -5.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Bekalan Peredaran 210.00K 210.00K 210.00K Jumlah Bekalan 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Had Pasaran semasa DeFiGeek Community Japan ialah $ 4.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TXJP ialah 210.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.17M.