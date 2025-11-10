Tokenomik DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Tokenomik DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Lihat cerapan utama tentang DeFiGeek Community Japan (TXJP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:46:06 (UTC+8)
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DeFiGeek Community Japan (TXJP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.85M
Jumlah Bekalan:
$ 210.00K
Bekalan Edaran:
$ 210.00K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.85M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 33.01
Terendah Sepanjang Masa:
$ 18.29
Harga Semasa:
$ 18.3
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Maklumat

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

Laman Web Rasmi:
https://defigeek.xyz/

Tokenomik DeFiGeek Community Japan (TXJP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DeFiGeek Community Japan (TXJP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token TXJP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token TXJP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik TXJP, terokai TXJP harga langsung token!

TXJP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju TXJP? Halaman ramalan harga TXJP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi