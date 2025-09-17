Defina Finance (FINA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00056782 $ 0.00056782 $ 0.00056782 24J Rendah $ 0.00082995 $ 0.00082995 $ 0.00082995 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00056782$ 0.00056782 $ 0.00056782 24J Tinggi $ 0.00082995$ 0.00082995 $ 0.00082995 Sepanjang Masa $ 9.63$ 9.63 $ 9.63 Harga Terendah $ 0.00056162$ 0.00056162 $ 0.00056162 Perubahan Harga (1J) +25.41% Perubahan Harga (1D) -0.91% Perubahan Harga (7D) -11.82% Perubahan Harga (7D) -11.82%

Defina Finance (FINA) harga masa nyata ialah $0.0007148. Sepanjang 24 jam yang lalu, FINA didagangkan antara $ 0.00056782 rendah dan $ 0.00082995 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FINA sepanjang masa ialah $ 9.63, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00056162.

Dari segi prestasi jangka pendek, FINA telah berubah sebanyak +25.41% sejak sejam yang lalu, -0.91% dalam 24 jam dan -11.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Defina Finance (FINA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.70K$ 33.70K $ 33.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.70K$ 33.70K $ 33.70K Bekalan Peredaran 58.89M 58.89M 58.89M Jumlah Bekalan 58,892,469.0 58,892,469.0 58,892,469.0

Had Pasaran semasa Defina Finance ialah $ 33.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FINA ialah 58.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 58892469.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.70K.