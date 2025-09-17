Definder Network (DNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03055695 $ 0.03055695 $ 0.03055695 24J Rendah $ 0.03146517 $ 0.03146517 $ 0.03146517 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03055695$ 0.03055695 $ 0.03055695 24J Tinggi $ 0.03146517$ 0.03146517 $ 0.03146517 Sepanjang Masa $ 21.0$ 21.0 $ 21.0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +1.72% Perubahan Harga (7D) +3.34% Perubahan Harga (7D) +3.34%

Definder Network (DNT) harga masa nyata ialah $0.03109521. Sepanjang 24 jam yang lalu, DNT didagangkan antara $ 0.03055695 rendah dan $ 0.03146517 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DNT sepanjang masa ialah $ 21.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DNT telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +1.72% dalam 24 jam dan +3.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Definder Network (DNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 158.54K$ 158.54K $ 158.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 669.74K$ 669.74K $ 669.74K Bekalan Peredaran 5.10M 5.10M 5.10M Jumlah Bekalan 21,548,097.0 21,548,097.0 21,548,097.0

Had Pasaran semasa Definder Network ialah $ 158.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DNT ialah 5.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21548097.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 669.74K.