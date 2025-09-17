DeFiner (FIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.02%

DeFiner (FIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIN sepanjang masa ialah $ 2.97, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIN telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFiner (FIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Bekalan Peredaran 148.12M 148.12M 148.12M Jumlah Bekalan 168,000,000.0 168,000,000.0 168,000,000.0

Had Pasaran semasa DeFiner ialah $ 8.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIN ialah 148.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 168000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.41K.