DefiPlaza (DFP2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00585687 24J Tinggi $ 0.00677833 Sepanjang Masa $ 0.782959 Harga Terendah $ 0.00275355 Perubahan Harga (1J) +0.19% Perubahan Harga (1D) -2.67% Perubahan Harga (7D) -27.04%

DefiPlaza (DFP2) harga masa nyata ialah $0.00655709. Sepanjang 24 jam yang lalu, DFP2 didagangkan antara $ 0.00585687 rendah dan $ 0.00677833 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DFP2 sepanjang masa ialah $ 0.782959, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00275355.

Dari segi prestasi jangka pendek, DFP2 telah berubah sebanyak +0.19% sejak sejam yang lalu, -2.67% dalam 24 jam dan -27.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DefiPlaza (DFP2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 435.69K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 435.69K Bekalan Peredaran 66.46M Jumlah Bekalan 66,458,464.41798632

Had Pasaran semasa DefiPlaza ialah $ 435.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DFP2 ialah 66.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 66458464.41798632. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 435.69K.