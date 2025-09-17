DeFive (FIVE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0011439 $ 0.0011439 $ 0.0011439 24J Rendah $ 0.00117358 $ 0.00117358 $ 0.00117358 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0011439$ 0.0011439 $ 0.0011439 24J Tinggi $ 0.00117358$ 0.00117358 $ 0.00117358 Sepanjang Masa $ 0.01038358$ 0.01038358 $ 0.01038358 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.78% Perubahan Harga (1D) +0.68% Perubahan Harga (7D) -0.79% Perubahan Harga (7D) -0.79%

DeFive (FIVE) harga masa nyata ialah $0.0011626. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIVE didagangkan antara $ 0.0011439 rendah dan $ 0.00117358 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIVE sepanjang masa ialah $ 0.01038358, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIVE telah berubah sebanyak +0.78% sejak sejam yang lalu, +0.68% dalam 24 jam dan -0.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeFive (FIVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M Bekalan Peredaran 1.16B 1.16B 1.16B Jumlah Bekalan 1,611,480,761.872752 1,611,480,761.872752 1,611,480,761.872752

Had Pasaran semasa DeFive ialah $ 1.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIVE ialah 1.16B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1611480761.872752. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.87M.