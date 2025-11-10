DeFrogs Harga Hari Ini

Harga langsung DeFrogs (DEFROGS) hari ini ialah $ 39.49, dengan 4.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEFROGS kepada USD penukaran adalah $ 39.49 setiap DEFROGS.

DeFrogs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 394,224, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00K DEFROGS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEFROGS didagangkan antara $ 37.54 (rendah) dan $ 39.69 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3,930.55, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 34.07.

Dalam prestasi jangka pendek, DEFROGS dipindahkan +0.44% dalam sejam terakhir dan -8.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DeFrogs (DEFROGS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 394.22K$ 394.22K $ 394.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 394.22K$ 394.22K $ 394.22K Bekalan Peredaran 10.00K 10.00K 10.00K Jumlah Bekalan 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Had Pasaran semasa DeFrogs ialah $ 394.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEFROGS ialah 10.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 394.22K.