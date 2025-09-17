deFusion (DEF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00063605 $ 0.00063605 $ 0.00063605 24J Rendah $ 0.00066636 $ 0.00066636 $ 0.00066636 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00063605$ 0.00063605 $ 0.00063605 24J Tinggi $ 0.00066636$ 0.00066636 $ 0.00066636 Sepanjang Masa $ 0.00409746$ 0.00409746 $ 0.00409746 Harga Terendah $ 0.0006259$ 0.0006259 $ 0.0006259 Perubahan Harga (1J) +0.80% Perubahan Harga (1D) +3.31% Perubahan Harga (7D) -4.21% Perubahan Harga (7D) -4.21%

deFusion (DEF) harga masa nyata ialah $0.00065713. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEF didagangkan antara $ 0.00063605 rendah dan $ 0.00066636 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEF sepanjang masa ialah $ 0.00409746, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0006259.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEF telah berubah sebanyak +0.80% sejak sejam yang lalu, +3.31% dalam 24 jam dan -4.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

deFusion (DEF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.84K$ 61.84K $ 61.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 657.16K$ 657.16K $ 657.16K Bekalan Peredaran 94.11M 94.11M 94.11M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa deFusion ialah $ 61.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEF ialah 94.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 657.16K.