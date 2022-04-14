Tokenomik DEGA (DEGA)

Lihat cerapan utama tentang DEGA (DEGA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
DEGA (DEGA) Maklumat

What Is DEGA?

DEGA is an innovative platform that simplifies blockchain game development through advanced Web3 tools. Designed to empower creators of all skill levels, DEGA provides the technology to build and monetize games with ease, enabling anyone to transform their ideas into reality.

DEGA's primary features include:

DEGA Realms: A no-code game builder powered by AI, offering pre-built assets and intuitive design templates for rapid game development.

DEGA Elements Collection: Fully-tradable ERC721 NFT tokens available across multiple blockchains, which yield $DEGA tokens that provide access to exclusive services and events within the DEGA Ecosystem.

DEGA Studio: An integrated development environment with pre-built components, utilizing the ONE API framework for seamless Web3 development.

Metachains: Elastic scaling solutions for handling peak transaction workloads or providing dedicated infrastructure for applications.

dAuth: Simplifies wallet creation and management, offering multi-factor authentication and key recovery services.

Laman Web Rasmi:
http://dega.org/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1c-iyUMDtjZqnjhSx6MpvIfNDUFTHOnv5/view?usp=sharing

DEGA (DEGA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DEGA (DEGA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 260.46K
$ 260.46K$ 260.46K
Jumlah Bekalan:
$ 31.87B
$ 31.87B$ 31.87B
Bekalan Edaran:
$ 8.49B
$ 8.49B$ 8.49B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 977.93K
$ 977.93K$ 977.93K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00103086
$ 0.00103086$ 0.00103086
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik DEGA (DEGA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DEGA (DEGA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DEGA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DEGA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DEGA, terokai DEGA harga langsung token!

DEGA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DEGA? Halaman ramalan harga DEGA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.