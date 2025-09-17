DeGate (DG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.05378 24J Tinggi $ 0.05453 Sepanjang Masa $ 0.601878 Harga Terendah $ 0.0129632 Perubahan Harga (1J) -0.64% Perubahan Harga (1D) -0.83% Perubahan Harga (7D) +0.50%

DeGate (DG) harga masa nyata ialah $0.05407. Sepanjang 24 jam yang lalu, DG didagangkan antara $ 0.05378 rendah dan $ 0.05453 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DG sepanjang masa ialah $ 0.601878, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0129632.

Dari segi prestasi jangka pendek, DG telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, -0.83% dalam 24 jam dan +0.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DeGate (DG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.96M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.14M Bekalan Peredaran 387.22M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DeGate ialah $ 20.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DG ialah 387.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.14M.