DegeCoin Harga Hari Ini

Harga langsung DegeCoin ($DEGE) hari ini ialah $ 0.0003767, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $DEGE kepada USD penukaran adalah $ 0.0003767 setiap $DEGE.

DegeCoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 377,916, dengan bekalan edaran sebanyak 999.38M $DEGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $DEGE didagangkan antara $ 0.00036877 (rendah) dan $ 0.00039025 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.064437, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00024863.

Dalam prestasi jangka pendek, $DEGE dipindahkan -0.94% dalam sejam terakhir dan -16.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DegeCoin ($DEGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 377.92K$ 377.92K $ 377.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 377.92K$ 377.92K $ 377.92K Bekalan Peredaran 999.38M 999.38M 999.38M Jumlah Bekalan 999,375,308.127084 999,375,308.127084 999,375,308.127084

Had Pasaran semasa DegeCoin ialah $ 377.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DEGE ialah 999.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999375308.127084. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 377.92K.