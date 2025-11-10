Tokenomik DegeCoin ($DEGE)
DegeCoin ($DEGE) Maklumat
With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.
DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.
Tokenomik DegeCoin ($DEGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik DegeCoin ($DEGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $DEGE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $DEGE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
